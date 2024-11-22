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Царьград

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Стало известно, кто и зачем звонит по телефону и молчит в трубку

Стало известно, кто и зачем звонит по телефону и молчит в трубку

Это уже не "таинственные поклонники", а тайные недоброжелателиНовые методы телефонные мошенники внедряют постоянно.

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