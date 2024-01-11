Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

4 подписчика

ВНП КНР выдала ордер на арест бывшего вице-президента Государственного банка развития Китая

Пекин, 11 января /Синьхуа/ -- По поручению Верховной народной прокуратуры /ВНП/ КНР Народная прокуратура провинции Цзилинь выдала ордер на арест бывшего вице-президента Государственного банка развития Китая Ван Юншэна, который подозревается во взяточничестве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх