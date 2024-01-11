ВНП КНР выдала ордер на арест бывшего вице-президента Государственного банка развития Китая

Пекин, 11 января /Синьхуа/ -- По поручению Верховной народной прокуратуры /ВНП/ КНР Народная прокуратура провинции Цзилинь выдала ордер на арест бывшего вице-президента Государственного банка развития Китая Ван Юншэна, который подозревается во взяточничестве.
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