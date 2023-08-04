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Свыше 4 тыс. обращений по вопросам программы реновации обработано в июле

Свыше 4 тыс. обращений по вопросам программы реновации обработано в июле

За июль 2023 года сотрудники Департамента градостроительной политики, Единого контактного центра Стройкомплекса и Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации приняли и обработали около 4,3 тысячи обращений от жителей столицы.

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