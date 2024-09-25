Китай: Разрыв цепочки автопрома - стратегическая ошибка

Министерство торговли США предложило запретить использование интеллектуальных деталей и систем, разработанных китайскими компаниями, для интеллектуальных транспортных средств, подключенных к Интернету (ICV), сообщает romanian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии