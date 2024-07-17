Digma опровергла утверждения экспертов о встроенном бэкдоре в её кнопочных те...

Digma опровергла утверждения экспертов о встроенном бэкдоре в её кнопочных телефонахБренд Digma выступил с опровержением публикации «Коммерсанта», в которой со ссылкой на данные экспертов утверждается, что в выпускаемых им устройствах имеется встроенная уязвимость, позволяющая управлять телефоном через интернет: удалённо рассылать СМС и принимать их, передавая данные на сторонние серверы, регистрировать на номер телефона аккаунты в мессенджерах и т.