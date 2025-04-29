НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Леонтьев
    За собаку всегда обязан отвечать её хозяин. ВСЕГДА. А нападение собаки, у которой есть хозяин, должно приравниваться ...Более пяти тысяч ...
  • Надежда Надежда
    10 суток, смешно, на женскую зону её, к коблам, там пропесочат и  всю оставшуюся жизнь заикаться будет!Участница скандал...
  • александр мозговой
    Подгорела сатана...У Киркорова загор...

Количество выданных ипотечных кредитов россиянам в марте уменьшилась в два раза

Количество выданных ипотечных кредитов россиянам в марте уменьшилась в два раза

Показатель составил 51,4 тысячи Количество выданных ипотечных кредитов россиянам в марте 2025 года уменьшилось в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 51,4 тысячи, следует из материалов «Скоринг бюро», которые оказались у РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх