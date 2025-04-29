Количество выданных ипотечных кредитов россиянам в марте уменьшилась в два раза

Показатель составил 51,4 тысячи Количество выданных ипотечных кредитов россиянам в марте 2025 года уменьшилось в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 51,4 тысячи, следует из материалов «Скоринг бюро», которые оказались у РИА Новости.