Количество выданных ипотечных кредитов россиянам в марте уменьшилась в два раза

Показатель составил 51,4 тысячи Количество выданных ипотечных кредитов россиянам в марте 2025 года уменьшилось в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 51,4 тысячи, следует из материалов «Скоринг бюро», которые оказались у РИА Новости.
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