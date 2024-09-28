ВС РФ нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ

Российские военные нанесли 27 сентября групповой удар при помощи высокоточного оружия большой дальности с применением ракеты «Кинжал» и ударных БПЛА по аэродромной инфраструктуре ВСУ, все назначенные объекты были поражены.
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