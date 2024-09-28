Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Слава России Индонезии слава.Глава МИД Индонез...
  • Владимир Алтайцев
    Дизлайки  мне, оставленные  некоей Тать яной  подтвердили мою правоту. Вы, Татьяна, ноль в истории, потому  и верите ...Лавров оценил вер...
  • Владимир Алтайцев
    Отмечалось, что С-400 не могут быть проданы другой стороне без одобрения России."  Продадут, не спросив  Россию.Лавров оценил вер...

ВС РФ нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ

ВС РФ нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ

Российские военные нанесли 27 сентября групповой удар при помощи высокоточного оружия большой дальности с применением ракеты «Кинжал» и ударных БПЛА по аэродромной инфраструктуре ВСУ, все назначенные объекты были поражены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх