BFMTV: Во время встречи Трамп и Макрон удивили прессу откровениями и жестами

Шутки, энергичные рукопожатия, небольшие комплименты и жесты привязанности: в понедельник во время встречи в Белом доме президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон несколько раз удивили журналистов своими откровениями и жестами, констатирует французский телеканал BFMTV.