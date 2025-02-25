Политика как он...
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Политика как она есть

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BFMTV: Во время встречи Трамп и Макрон удивили прессу откровениями и жестами

BFMTV: Во время встречи Трамп и Макрон удивили прессу откровениями и жестами

Шутки, энергичные рукопожатия, небольшие комплименты и жесты привязанности: в понедельник во время встречи в Белом доме президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон несколько раз удивили журналистов своими откровениями и жестами, констатирует французский телеканал BFMTV.

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