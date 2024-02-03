Эти зимние привычки помогут похудеть к весне без спортзала и диет

Зимой мы очень часто набираем лишние килограммы, и немудрено: тут тебе и праздники с обильными застольями, и мороз, из-за которого не очень-то хочется долго гулять на улице, и тоска из-за холода и темноты, которую так и хочется заесть чем-то очень калорийным.