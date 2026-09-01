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Science News: "хоббиты" с Флореса доедали остатки добычи за комодскими драконами

Science News: "хоббиты" с Флореса доедали остатки добычи за комодскими драконами

Американские палеоантропологи выяснили, что древние родственники людей — Homo floresiensis, неофициально называемые «хоббитами», — не охотились на крупных животных, а питались их останками.

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