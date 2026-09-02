В Чебоксарах задержан подросток по подозрению в убийстве ровесницы

Как сообщает полиция, орудием преступления стал провод от зарядного устройства, которым злоумышленник задушил жертву во время конфликта.
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