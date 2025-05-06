Котейки — милейшие создания, а спящие котейки — это милота вдвойне. На этих пушистиков можно смотреть бесконечно, и даже если мы просто наблюдаем за ними, то сами начинаем расслабляться и улыбаться! Главное — не уснуть во время просмотра.
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