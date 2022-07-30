Американцы всегда стучатся в открытую дверь: Пригожин ждет $10 млн от Госдепа США за раскрытие данных о “вмешательстве в выборы”

Американцы всегда стучатся в открытую дверь: Пригожин ждет млн от Госдепа США за раскрытие данных о “вмешательстве в выборы” AlexCoderАмериканцы всегда стучатся в открытую дверь: Пригожин ждет млн от Госдепа США за раскрытие данных о “вмешательстве в выборы” AlexCoder Предприниматель дал Вашингтону дельный совет Бизнесмен Евгений Пригожин порекомендовал ГосдепартаментуСША посмотреть российский фильм “16-й” и выплатить ему 10 млн долларов,обещанные министерством тому, кто сообщит информацию о “вмешательстве” ввыборы.