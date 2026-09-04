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За рулем

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Власти проверят, удалось ли укротить цены на частных заправках

Власти проверят, удалось ли укротить цены на частных заправках

На предстоящей неделе состоится очередное заседание правительственного штаба по стабилизации ситуации с топливом, сообщил журналистам Александр Новак.

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