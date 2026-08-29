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NewsOne

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Военные в Лубнах заявили, что обращение прихожан не поможет освободить настоятеля УПЦ МП

В городе Лубны Полтавской области сотрудники территориального центра комплектования отвергли письменное требование пятидесяти прихожан освободить задержанного настоятеля двух храмов канонической Церкви Московского Патриархата в Украине протоиерея Анатолия Безродного.

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