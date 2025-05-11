Варим на лето борщ уже не красный, а зеленый. Живой, на крепком бульоне

В отличие от традиционного красного борща, зеленый в фактически вообще не варится. Готовый бульон просто заливается в уже нарезанные ингредиенты, за счет чего суп получается легким, ароматным, по-настоящему «живым».
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