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Варим на лето борщ уже не красный, а зеленый. Живой, на крепком бульоне

Варим на лето борщ уже не красный, а зеленый. Живой, на крепком бульоне

В отличие от традиционного красного борща, зеленый в фактически вообще не варится. Готовый бульон просто заливается в уже нарезанные ингредиенты, за счет чего суп получается легким, ароматным, по-настоящему «живым».

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