На Украине заявили о планах укреплять сотрудничество с НАТО

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев на встрече с представителями Объединенного командования вооруженных сил НАТО в Брюнссуме обсудил более глубокое взаимодействие Украины с Североатлантическим альянсом.
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