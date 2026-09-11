Женщине стало плохо у святого источника

Паломница упала и травмировалась так сильно, что для ее эвакуации с гор пришлось вызывать спасателей.
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