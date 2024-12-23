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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Единой карте жителя Ямала «Морошка» в 2025 году добавят четыре новых функции

Единой карте жителя Ямала «Морошка» в 2025 году добавят четыре новых функции

С 2025 года ямальцев, у которых есть карта «Морошка», ждут четыре новшества. Так, с февраля начнется выдача нефинансовых карт детям и пенсионерам, рассказала старший советник губернатора ЯНАО Елена Карпова.

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