Единой карте жителя Ямала «Морошка» в 2025 году добавят четыре новых функции

С 2025 года ямальцев, у которых есть карта «Морошка», ждут четыре новшества. Так, с февраля начнется выдача нефинансовых карт детям и пенсионерам, рассказала старший советник губернатора ЯНАО Елена Карпова.
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