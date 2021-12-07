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Ушаков: Россия и США еще долгое время не смогут решить проблемы в отношениях

Ушаков: Россия и США еще долгое время не смогут решить проблемы в отношениях

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели видеоконференцию по ряду вопросов. Однако Москве и Вашингтону понадобится еще долгое время, чтобы урегулировать все проблемы в отношениях, считает помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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