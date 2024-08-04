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В Германии сделали заявление после нового закона Зеленского

В Германии сделали заявление после нового закона Зеленского

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украина обанкротилась, на что указывает подписанный закон Владимира Зеленского о приостановлении выплат по внешнему долгу, пишет бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

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Галина Малыхина
У попрошайки нет денег для своего народа, наверно, только для себя ридного...
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