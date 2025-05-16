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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В Салехарде определили ученика года

В Салехарде определили победителей городского конкурса «Ученик года». Главные награды получили Михаил Кириченко (школа №2, 1-4 классы), Мария Исаева (школа №2, 5-8 классы) и Вероника Николаева (Лицей, 9-11 классы).

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