В Салехарде определили ученика года

В Салехарде определили победителей городского конкурса «Ученик года». Главные награды получили Михаил Кириченко (школа №2, 1-4 классы), Мария Исаева (школа №2, 5-8 классы) и Вероника Николаева (Лицей, 9-11 классы).
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