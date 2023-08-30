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«Моленбек» за рекордные для Бельгии 25 млн евро купил вингера «Нордшелланда» Нуаму и отдал в аренду «Лиону» – у клубов один владелец

«Моленбек» за рекордные для Бельгии 25 млн евро купил вингера «Нордшелланда» Нуаму и отдал в аренду «Лиону» – у клубов один владелец

Вингер Эрнест Нуама перешел в «Моленбек», вышедший в высшую лигу Бельгии по итогам прошлого сезона, из датского «Нордшелланда».

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