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"Все желание ехать отпало": обстановка в Андреевке реально разгневала людей

"Все желание ехать отпало": обстановка в Андреевке реально разгневала людей

Приморцы рассказали об обстановке в Андреевке, которая реально разгневала многих отдыхающих. Дело в том, что по дороге на популярный пляж, местные жители столкнулись с огромными завалами мусора, которые оставили после себя некоторые туристы.

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