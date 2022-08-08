"Все желание ехать отпало": обстановка в Андреевке реально разгневала людей

Приморцы рассказали об обстановке в Андреевке, которая реально разгневала многих отдыхающих. Дело в том, что по дороге на популярный пляж, местные жители столкнулись с огромными завалами мусора, которые оставили после себя некоторые туристы.
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