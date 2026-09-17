«Краснодар» дважды подряд потерял очки в РПЛ. 2.16 – не смогут обыграть «Оренбург»

«Оренбург» примет «Краснодар» в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ. «Быки» дважды подряд сыграли вничью в чемпионате – против «Крыльев Советов» (2:2) и «Акрона» (1:1).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым