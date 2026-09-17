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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» дважды подряд потерял очки в РПЛ. 2.16 – не смогут обыграть «Оренбург»

«Оренбург» примет «Краснодар» в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ. «Быки» дважды подряд сыграли вничью в чемпионате – против «Крыльев Советов» (2:2) и «Акрона» (1:1).

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