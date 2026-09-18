Как улучшить тормоза в машине?

Тем более, что список самых достойных производителей колодок уже известен. В первом туре голосования премии Бренд Года «За рулем» наши читатели и подписчики назвали десять лучших торговых марок в этой категории, а именно: Fenox, Finwhale, Kashiyama, Lynxauto, Marshall, Masuma, Nibk, Patron, Sangsin и Totachi.
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