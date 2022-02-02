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CNN: президент США Байден заявил, что говорил Путину о планах перебросить войска в Европу

CNN: президент США Байден заявил, что говорил Путину о планах перебросить войска в Европу

ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что решение о переброске сил США в Европу полностью соответствует тому, о чем он ранее говорил президенту России Владимиру Путину, сообщает журналист телеканала CNN.

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