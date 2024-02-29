Первый мультсериал, созданный с помощью искусственного интеллекта, показали в Китае

Мультсериал «Стихотворения тысячелетий» / © CMG Двадцати шести серийный мультсериал под названием «Стихотворения тысячелетий» представляет собой красочное путешествие в мир классической китайской поэзии, основанное на 200 стихах из школьной программы.
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