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Песков: контакты Путина с друзьями и партнерами РФ согласовываются оперативно

Песков: контакты Путина с друзьями и партнерами РФ согласовываются оперативно

ТАСС/Гавриил Григоров Контакты президента РФ Владимира Путина с друзьями и партнерами России согласовываются оперативно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича о желании провести разговор с российским лидером.

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