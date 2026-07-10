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В сети появились новые фото 60-летней Марины Зудиной

В сети появились новые фото 60-летней Марины Зудиной

В соцсетях появились новые фотографии 60-летней Марины Зудиной. Актриса и вдова Олега Табакова приняла участие в съёмках в Москве, а её фотографиями в своих соцсетях поделилась визажист, которая делала звезде макияж.

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