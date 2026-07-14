С начала года Польша возвела лишь один километр укреплений на восточной границе Польские ресурсы сообщают, что за период времени с начала текущего года в рамк.
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С начала года Польша возвела лишь один километр укреплений на восточной границе Польские ресурсы сообщают, что за период времени с начала текущего года в рамк.
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