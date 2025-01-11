"Котлы", "клещи" и сокрушительная "двоечка": Серия "праздничных" операций русской армии задала новый темп СВО

Ваша Светлость

Хуже - первые годы воевали с оглядкой на наших и западных олигархов, устранение ряда результативных командиров и соединений - Вагнер с его командирами, Суровикин, Попов могли еще внести существенные изменения в ход кампании, слишком поздняя рокировка в МО не позволили армии своевременно получить необходимое, а хахлятине было дано достаточно времени на наращивание вооружений и обучение боевиков. Это следствие этих "оглядок". Просто там наверху захотели и с елки съехать и очко не разодрать...