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  • Леонид Руси
    Ага... Нам тут только пиндосовских военных баз и биологического оружия не хватает. Никто бы не пошёл на это дебильное...Как в 90-е Сибирь...
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"Котлы", "клещи" и сокрушительная "двоечка": Серия "праздничных" операций русской армии задала новый темп СВО

"Котлы", "клещи" и сокрушительная "двоечка": Серия "праздничных" операций русской армии задала новый темп СВО

Влад Шлепченко Украинское командование в очередной раз попыталось перехватить инициативу и произвести впечатление успешной наступательной операцией, и в очередной же раз потерпело неудачу.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Не хватает сил и средств.
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10 час.
Ваша Светлость
Хуже - первые годы воевали с оглядкой на наших и западных олигархов, устранение ряда результативных командиров и соединений - Вагнер с его командирами, Суровикин, Попов могли еще внести существенные изменения в ход кампании, слишком поздняя рокировка в МО не позволили армии своевременно получить необходимое, а хахлятине было дано достаточно времени на наращивание вооружений и обучение боевиков. Это следствие этих &quot;оглядок&quot;. Просто там наверху захотели и с елки съехать и очко не разодрать...
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10 час.
Семен Демин
Лет сто. Российская власть надеется на Трампа. А зря.
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2 час.

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