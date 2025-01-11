Влад Шлепченко Украинское командование в очередной раз попыталось перехватить инициативу и произвести впечатление успешной наступательной операцией, и в очередной же раз потерпело неудачу.
"Котлы", "клещи" и сокрушительная "двоечка": Серия "праздничных" операций русской армии задала новый темп СВО
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Не хватает сил и средств.
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10 час.
Ваша Светлость
Хуже - первые годы воевали с оглядкой на наших и западных олигархов, устранение ряда результативных командиров и соединений - Вагнер с его командирами, Суровикин, Попов могли еще внести существенные изменения в ход кампании, слишком поздняя рокировка в МО не позволили армии своевременно получить необходимое, а хахлятине было дано достаточно времени на наращивание вооружений и обучение боевиков. Это следствие этих "оглядок". Просто там наверху захотели и с елки съехать и очко не разодрать...
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10 час.
Семен Демин
Лет сто. Российская власть надеется на Трампа. А зря.
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2 час.
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