Тренер Тарасова заявила, что глава МОК Бах не должен упрекать правительство РФ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии "Спорт-Экспрессу" ответила на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, обвинившего Россию в нарушении Олимпийской хартии.
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