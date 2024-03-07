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Тренер Тарасова заявила, что глава МОК Бах не должен упрекать правительство РФ

Тренер Тарасова заявила, что глава МОК Бах не должен упрекать правительство РФ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии "Спорт-Экспрессу" ответила на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, обвинившего Россию в нарушении Олимпийской хартии.

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