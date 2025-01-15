Hill: США могут предложить РФ сотрудничество в космосе за мир на Украине

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп мог бы предложить России возобновление сотрудничество в космической отрасли и участие в совместной программе ради быстрого завершения конфликта на Украине.
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