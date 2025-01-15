Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Игорь
    Наверное это подружка Затулиных, Хуснулиных и МатвеевыхПриезжую "Ларису"...
  • Татьяна Бутова
    Пусть. но только не в России.Приезжую "Ларису"...
  • виктор матвеев
    Во такие пробляди едут к нам как бы работать и такие пробляди у нас в гомодуре лоббирующие интересы кишлачных мигрантовПриезжую "Ларису"...

Hill: США могут предложить РФ сотрудничество в космосе за мир на Украине

Hill: США могут предложить РФ сотрудничество в космосе за мир на Украине

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп мог бы предложить России возобновление сотрудничество в космической отрасли и участие в совместной программе ради быстрого завершения конфликта на Украине.

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