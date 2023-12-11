"Будем чмырить". Школьники каждый день издеваются над ученицей в селе Алтайского края

Старшая девочка ставит на колени семиклассницу, бьет в затылок, валит на снег, садится сверху и наносит около десяти ударов в лицо В Алтайском крае ученики одной из школ постоянно издеваются над пятиклассницей, пишет "Инцидент Барнаул".
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