"Будем чмырить". Школьники каждый день издеваются над ученицей в селе Алтайского края

Старшая девочка ставит на колени семиклассницу, бьет в затылок, валит на снег, садится сверху и наносит около десяти ударов в лицо В Алтайском крае ученики одной из школ постоянно издеваются над пятиклассницей, пишет "Инцидент Барнаул".