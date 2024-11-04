МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: В связи с влиянием серии атлантических циклонов ожидается ухудшение погодных условий: утром и днем 04.
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МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: В связи с влиянием серии атлантических циклонов ожидается ухудшение погодных условий: утром и днем 04.