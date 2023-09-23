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Депутат Ревенко: «Претензии WADA предвзятые и носят дискриминационный характер. Идет придирка и цепляние к словам и формулировкам»

«Мы как главный законодательный орган страны работали, работаем и будем продолжать работать с РУСАДА и другими органами, министерством спорта России, по совершенствованию антидопингового законодательства.

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