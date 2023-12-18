Никаких плоских снежинок: научитесь делать крутые объемные снежинки

Плоские снежинки из бумаги не способны произвести такое впечатление, как объемные снежинки. Конечно, времени на изготовление объемной снежинки придется потратить немного больше, но результат, без сомнения, стоит каждой потраченной минуты.
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