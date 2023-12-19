Валерий Кучеренко, автор книги «Рок-н-ролльные байки»: «К мыслям некоторых представителей шоу-бизнеса полезно прислушаться»

Издательство Rock-Express.ru выпустило книгу «Рок-н-ролльные байки», где представлены истории, рассказанные известными представителями отечественного и зарубежного шоу-бизнеса российскому журналисту и фотографу Валерию Кучеренко.
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