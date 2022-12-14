Алиханов заявил о ликвидации очередей на паромы в Калининград из Санкт-Петербурга

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что очереди на паромы в Калининград в терминалах Санкт-Петербурга и Ленинградской области удалось ликвидировать, но для перевозки грузовых автотранспортных средств требуется еще два парома.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что очереди на паромы в Калининград в терминалах Санкт-Петербурга и Ленинградской области удалось ликвидировать, но для перевозки грузовых автотранспортных средств требуется еще два парома.
Свежие комментарии