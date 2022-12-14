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Алиханов заявил о ликвидации очередей на паромы в Калининград из Санкт-Петербурга

Алиханов заявил о ликвидации очередей на паромы в Калининград из Санкт-Петербурга

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что очереди на паромы в Калининград в терминалах Санкт-Петербурга и Ленинградской области удалось ликвидировать, но для перевозки грузовых автотранспортных средств требуется еще два парома.

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