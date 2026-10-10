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Before Boston Blue, Maggie Lawson Played A TV Cop For More Than 100 Episodes On Another Hit Show

Before Boston Blue, Maggie Lawson Played A TV Cop For More Than 100 Episodes On Another Hit Show

Long before Boston Blue, Maggie Lawson played another TV cop for eight seasons and more than 100 episodes, and she sees a connection between the two roles.

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