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Copper Price Outlook for 2027

Copper Price Outlook for 2027

Copper Price Outlook for 2027 Copper Futures COMEX_DL:HG1! forextidings Copper Analysis: Daily Setup, Monthly Trend and 2027 Targets HG1! continues to display a strong long-term bullish structure on the monthly chart, while the daily chart highlights the next important price levels to watch.

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