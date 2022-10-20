Ангелина Лукас сделала заявление перед боем за титул UBO: «Сделаю это ради тебя, Казахстан!»

Казахстанка Ангелина Лукас (1-0) сделала заявление перед боем за титул UBO: «Я так счастлива, что получила титульный поединок уже во втором профессиональном бою, это о многом говорит! Мне дали такую возможность, ее получает не каждый боксер! Мне верят, так как у меня огромный любительский опыт.
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