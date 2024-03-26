В Сириусе появилась доставка одежды Сам магазин находится в Адлере, на Центральном рынке. Локальный магазин — это, прежде всего, скорость.
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В Сириусе появилась доставка одежды Сам магазин находится в Адлере, на Центральном рынке. Локальный магазин — это, прежде всего, скорость.