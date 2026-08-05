Франция меняет закон под себя. Федорову депортировали за поддержку России

Ксению Федорову решили выслать из страны, и это заставляет всерьез задуматься: как защитить государство, но сохранить свободу слова? Жан-Эрик Шёттль разбирает законы, объясняет, где заканчиваются полномочия чиновников, и предупреждает: опасно трактовать "иностранное вмешательство" слишком широко.