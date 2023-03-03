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Русские разведчики выследили и ликвидировали группу украинских диверсантов на Брянщине

Русские разведчики выследили и ликвидировали группу украинских диверсантов на Брянщине

Добивали боевиков ВСУ на территории Украины, чтобы не нанести вреда территории Брянской области. Разведчики спецназа ВС России нашли группу украинских диверсантов, совершивших преступное нападение на Брянскую область и убившую двух мирных жителей.

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