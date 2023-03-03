Русские разведчики выследили и ликвидировали группу украинских диверсантов на Брянщине

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

Добивали боевиков ВСУ на территории Украины, чтобы не нанести вреда территории Брянской области. Разведчики спецназа ВС России нашли группу украинских диверсантов, совершивших преступное нападение на Брянскую область и убившую двух мирных жителей.