Добивали боевиков ВСУ на территории Украины, чтобы не нанести вреда территории Брянской области. Разведчики спецназа ВС России нашли группу украинских диверсантов, совершивших преступное нападение на Брянскую область и убившую двух мирных жителей.
Добивали боевиков ВСУ на территории Украины, чтобы не нанести вреда территории Брянской области. Разведчики спецназа ВС России нашли группу украинских диверсантов, совершивших преступное нападение на Брянскую область и убившую двух мирных жителей.
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