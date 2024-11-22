Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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  • Сергей Медведев
    Наш отец(с 1 февраля 2005 года  покойный)называл её Сонька-лярва.Сама жизнь доказала,что так оно и есть.Она и ей подо...София Ротару вышл...
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София Ротару вышла с громким заявлением против россиян: «Бесконечно тусующиеся рожи»

София Ротару вышла с громким заявлением против россиян: «Бесконечно тусующиеся рожи»

Исполнительница хита «Я назову планету» поднимала в России огромные гонорары, собирая толпы зрителей на своих сольных концертах.

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Комментарии
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Ирина Черных
По её крысиной физиономии очевидно,что она всегда такой была.
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8 час.
Валентина Мироненко
Хуторянка она и в Африке Хуторянка, пусть и дальше упивается своей злобой, флаг ей в руки и паровоз навстречу
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7 час.
СМ
Сергей Медведев
Наш отец(с 1 февраля 2005 года  покойный)называл её Сонька-лярва.Сама жизнь доказала,что так оно и есть.Она и ей подобные персонажи нас ненавидят,а мне лично их просто жаль:у таких,как она и ей подобные персонажи,просто нет будущего.
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13 мин.

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