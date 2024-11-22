София Ротару вышла с громким заявлением против россиян: «Бесконечно тусующиеся рожи»

По её крысиной физиономии очевидно,что она всегда такой была.

Хуторянка она и в Африке Хуторянка, пусть и дальше упивается своей злобой, флаг ей в руки и паровоз навстречу

СМ

Сергей Медведев

Наш отец(с 1 февраля 2005 года покойный)называл её Сонька-лярва.Сама жизнь доказала,что так оно и есть.Она и ей подобные персонажи нас ненавидят,а мне лично их просто жаль:у таких,как она и ей подобные персонажи,просто нет будущего.