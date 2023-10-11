От России этого не ожидали! Наша страна заняла лидирующие позиции в производстве зерна и калия

Могли ли представить руководители позднего СССР, которые сдавали позиции по всем направлениям, что Россия в будущем сумеет преодолеть все экономические невзгоды и сведёт на нет внешние усилия по сокращению производственного потенциала? Пытаясь сделать из нашей страны сырьевой придаток Запада, иностранные компании в 1990-х годах захватывали управление в ключевых отраслях.