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Подразделения десантников штурмом овладели позициями ВСУ у Вербового

Подразделения десантников штурмом овладели позициями ВСУ у Вербового

скриншот видео Штурмовые группы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийских десантников вели активные боевые действия у Вербового и штурмом овладели позициями ВСУ на этом участке.

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