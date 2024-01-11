Подразделения десантников штурмом овладели позициями ВСУ у Вербового

скриншот видео Штурмовые группы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийских десантников вели активные боевые действия у Вербового и штурмом овладели позициями ВСУ на этом участке.
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