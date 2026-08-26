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Царьград

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«Всё в руках человека»: священники рассказали, как сохранить отношения в семье

«Всё в руках человека»: священники рассказали, как сохранить отношения в семье

Почему в семьях возникают ссоры и как их избежать.Семейные конфликты, по мнению священнослужителей, чаще всего возникают из-за пагубных привычек — курения, алкоголя, наркотиков, а также блуда и чревоугодия.

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